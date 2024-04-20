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Леброн Джеймс рассказал о своём настрое перед серией плей-офф с «Денвером»

Леброн Джеймс рассказал о своём настрое перед серией плей-офф с «Денвером»
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Популярный игрок Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс рассказал, что перед первым раундом плей-офф с «Денвер Наггетс» он чувствует себя лучше по сравнению с прошлым годом.

«Я нахожусь в гораздо лучшем физическом и эмоциональном состоянии, чем в прошлом году. По сравнению с прошлогодним финалом Западной конференции, когда было очень тяжело, сейчас я чувствую себя лучше», — приводит слова Леброна портал Fadeaway World.

Напомним, в прошлом сезоне «Лейкерс» и «Наггетс» встретились в плей-офф на стадии финала конференции. Клуб из Денвера одержал победу в серии со счётом 4-0, после чего в пяти матчах переиграл «Майами Хит» в финале НБА и стал обладателем чемпионского звания.

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