«Он будет искать фолы». Айзея Хартенштайн — о Джоэле Эмбииде

Центровой «Нью-Йорк Никс» Айзея Хартенштайн считает, что лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид в предстоящей серии в плей-офф будет делать акцент на зарабатывании фолов.

«Эмбиид будет искать фолы, мне кажется, это будет главный фактор в его игре. За счёт фолов он рассчитывает получать небольшие паузы, зарабатывать лёгкие очки с линии. Наша основная задача – не дать ему прочно прописаться на линии.

Эмбиид – MVP лиги. Он будет получать некоторые свистки, который нам самим могут и не дать. Надо всей командой играть в защите, при этом быть аккуратнее, потому что он будет использовать любую возможность.

Я не говорю, что это плохо с его стороны. Это умная игра. Если мы не сможем ничего противопоставить ему, то это наши проблемы», – приводит слова Хартенштайна аккаунт Knicks Videos на своей странице в социальной сети X (ранее Twitter).

Серия «Нью-Йорк Никс» — «Филадельфия Сиксерс» начнётся в ночь с субботы на воскресенье 21 апреля.