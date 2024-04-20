Плей-офф НБА, сезон-2023/2024: кто пропустит матчи 21 апреля, кто травмирован

Регулярный чемпионат Национальной баскетбольной ассоциации подошёл к своему логическому завершению. Настало время плей-офф НБА. Сегодня, 20 апреля, постсезон стартует с матча «Кливленд Кавальерс» – «Орландо Мэджик», а после этого «Миннесота Тимбервулвз» встретится с «Финикс Санз».

21 апреля состоятся четыре встречи: «Нью-Йорк Никс» – «Филадельфия Сиксерс», «Денвер Наггетс» – «Лос-Анджелес Лейкерс», «Бостон Селтикс» – «Майами Хит» и «Лос-Анджелес Клипперс» – «Даллас Маверикс».

У «Филадельфии» первый матч серии пропустят Де’Энтони Мелтон и Роберт Ковингтон, а вот статус участия Джоэла Эмбиида в игре пока находится под вопросом.

Все лидеры «Денвера» в строю и полностью готовы к первому матчу с «Лейкерс». Леброн Джеймс и Энтони Дэвис – здоровы и выйдут на паркет в составе «озёрников».

В составе «Бостона» у игроков нет серьёзных повреждений и плей-офф «кельты» начнут без потерь. Чего нельзя сказать о «Майами», в составе которого в первом матче серии не сыграют Джимми Батлер и Терри Розир.

Кавай Леонард продолжает восстановление, и статус участия баскетболиста в матче пока находится под вопросом. «Даллас» же подходит к встрече с «Клипперс» без серьёзных потерь в составе.