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Аренас: Леброн будет главным виновным, если США не выиграют золото на ОИ-2024

Аренас: Леброн будет главным виновным, если США не выиграют золото на ОИ-2024
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Трёхкратный участник Матча всех звёзд Гилберт Аренас назвал игрока, который будет нести наибольшую ответственность за выступление сборной США на Олимпиаде в Париже.

«Наибольшая ответственность будет на Леброне, потому что он, по сути, и объединил всю эту команду. Виновным будет он, если будет провал. Нет даже варианта, при котором медиа не раскритикуют именно его в случае, если США не выиграют золото. Он может набирать по 30 очков за игру в Париже, но все будут обвинять только его. Ну и вообще лучше пусть не набирает столько очков, мы должны играть как команда», — заявил Аренас на Gil`s Show.

Напомним, летние Олимпийские игры в столице Франции состоятся с 26 июля по 11 августа. Отметим, что Леброн не выступал за сборную США с 2012 года.

Сын Гилберта Аренаса набрал 53 очка в плей-офф

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