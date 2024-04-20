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«Кливленд» переиграл «Орландо» на старте серии плей-офф, Митчелл набрал 30 очков

«Кливленд» переиграл «Орландо» на старте серии плей-офф, Митчелл набрал 30 очков
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Сегодня, 20 апреля, в Кливленде (США) на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялась первая игра серии первого раунда Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». В итоге победу одержали хозяева со счётом 97:83.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
97 : 83
Орландо Мэджик
Орландо
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 30, Мобли - 16, Аллен - 16, Гарлэнд - 14, Страс - 7, ЛеВерт - 5, Ньянг - 5, Окоро - 4, Меррилл, Томпсон, Моррис, Джонс
Орландо Мэджик: Банкеро - 24, Вагнер - 18, Саггс - 13, Айзек - 10, Вагнер - 10, Энтони - 4, Картер - 3, Инглс - 1, Блэк, Хьюстан, Океке, Ховард, Харрис, Фульц, Битадзе

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл. В его активе 30 очков. Также стоит выделить двух его партнёров по команде, которые отметись дабл-даблом: это Джарретт Аллен (16 очков и 18 подборов) и Эван Мобли (16 очков и 11 подборов).

В составе «Орландо» лучшим снайпером стал форвард Паоло Банкеро. На его счету 24 очка, семь подборов и пять результативных передач. Хорошую игру также провёл Франц Вагнер — в его активе 18 очков и семь подборов.

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