«Кливленд» переиграл «Орландо» на старте серии плей-офф, Митчелл набрал 30 очков

Сегодня, 20 апреля, в Кливленде (США) на арене «Рокет Мортгедж Филдхаус» состоялась первая игра серии первого раунда Восточной конференции между «Кливленд Кавальерс» и «Орландо Мэджик». В итоге победу одержали хозяева со счётом 97:83.

Самым результативным игроком встречи стал защитник «Кливленда» Донован Митчелл. В его активе 30 очков. Также стоит выделить двух его партнёров по команде, которые отметись дабл-даблом: это Джарретт Аллен (16 очков и 18 подборов) и Эван Мобли (16 очков и 11 подборов).

В составе «Орландо» лучшим снайпером стал форвард Паоло Банкеро. На его счету 24 очка, семь подборов и пять результативных передач. Хорошую игру также провёл Франц Вагнер — в его активе 18 очков и семь подборов.