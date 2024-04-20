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Войнаровски: есть большие сомнения насчёт статуса Леонарда перед первой игрой плей-офф

Авторитетный инсайдер Эдриан Войнаровски сообщил, что внутри «Лос-Анджелес Клипперс» растут сомнения насчёт готовности форварда Кавая Леонарда к первой игре серии с «Даллас Маверикс».

В последний раз Леонард играл 31 марта в матче с «Шарлотт Хорнетс». Форвард пропустил три недели из-за травмы колена.

Первая игра серии между «Клипперс» и «Маверикс» состоится завтра, 21 апреля, начало в 22:30 мск. Команды встречались в плей-офф дважды за последние годы — в 2020 и 2021 годах. В обоих случаях дальше проходил калифорнийский коллектив.

В нынешнем сезоне Кавай сумел сыграть в 68 играх, что стало его наивысшим показателем с сезона-2016/2017. Форвард в среднем набирал 23,7 очка и делал 6,1 подбора.

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