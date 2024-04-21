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Энтони Эдвардс забил трёхочковый через Дюранта, а после начал ему высказывать что-то

Энтони Эдвардс забил трёхочковый через Дюранта, а после начал ему высказывать что-то
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В ночь с 20 на 21 апреля завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 120:95 в пользу домашней команды.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 19, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 14, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Гарза - 5, Конли - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 18, Бил - 15, О'Нил - 14, Нуркич - 9, Аллен - 4, Окоги - 2, Литтл - 2, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Гордон, Янг

В концовке третьей четверти атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс попал трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Финикса» Кевина Дюранта. После попадания Эдвардс начал что-то активно высказывать в адрес Дюранта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 24 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».

Эдвардс — в сборной США:
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