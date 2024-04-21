Энтони Эдвардс забил трёхочковый через Дюранта, а после начал ему высказывать что-то

В ночь с 20 на 21 апреля завершился очередной матч в рамках первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА), в котором «Миннесота Тимбервулвз» принимала «Финикс Санз». Игра завершилась со счётом 120:95 в пользу домашней команды.

В концовке третьей четверти атакующий защитник и один из лидеров «Миннесоты» Энтони Эдвардс попал трёхочковый бросок с сопротивлением лёгкого форварда «Финикса» Кевина Дюранта. После попадания Эдвардс начал что-то активно высказывать в адрес Дюранта.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эдвардс, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 36 минут, набрав суммарно 33 очка (14 из 24 с игры, где 4 из 8 — трёхочковые), девять подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «+19».