Джоэл Эмбиид получил повреждение колена после данка с набросом от щита самому себе

Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 111:104.

В концовке второй четверти Эмбиид исполнил данк после наброса от щита самому себе. По итогам эпизода баскетболист неудачно приземлимся, испытывая болевые ощущения в левом колене. Тем не менее во второй половине центровой смог продолжить игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 29 очков (8 из 22 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), восемь подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» Джоэла по итогам встречи составил «+14».