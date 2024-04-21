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Джоэл Эмбиид получил повреждение колена после данка с набросом от щита самому себе

Джоэл Эмбиид получил повреждение колена после данка с набросом от щита самому себе
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Центровой и лидер «Филадельфии Сиксерс» Джоэл Эмбиид принял участие в матче первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) с «Нью-Йорк Никс», в котором его команда потерпела поражение со счётом 111:104.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
111 : 104
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Харт - 22, Брансон - 22, Макбрайд - 21, Богданович - 13, Ануноби - 11, Дивинченцо - 8, Робинсон - 8, Хартенштайн - 6, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 33, Эмбиид - 29, Лоури - 18, Убре - 10, Харрис - 7, Рид - 4, Батюм - 3, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Хилд, Пэйн

В концовке второй четверти Эмбиид исполнил данк после наброса от щита самому себе. По итогам эпизода баскетболист неудачно приземлимся, испытывая болевые ощущения в левом колене. Тем не менее во второй половине центровой смог продолжить игру.

Видео можно посмотреть на канале Chaz NBA в YouTube. Права на видео принадлежат NBA MEDIA VENTURES, LLC.

Эмбиид, в свою очередь, провёл на площадке в общей сложности 37 минут, набрав суммарно 29 очков (8 из 22 с игры, где 2 из 8 — трёхочковые), восемь подборов, шесть передач и два перехвата. Показатель «плюс-минус» Джоэла по итогам встречи составил «+14».

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