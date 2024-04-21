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Кевин Дюрант обошёл Карима Абдул-Джаббара по количеству игр в плей-офф с 30+ очками

Кевин Дюрант обошёл Карима Абдул-Джаббара по количеству игр в плей-офф с 30+ очками
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Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант набрал 31 очко в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:120), который состоялся сегодня, 21 апреля. Таким образом, Дюрант занял четвёртое место в списке баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф игр с 30 очками или более.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
20 апреля 2024, суббота. 22:30 МСК
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Окончен
120 : 95
Финикс Санз
Финикс
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 33, Таунс - 19, Александер-Уолкер - 18, Гобер - 14, Рид - 12, Макдэниелс - 9, Гарза - 5, Конли - 4, Андерсон - 2, Маклафлин - 2, Моррис - 2, Мур, Майнотт, Уоррен, Миллер
Финикс Санз: Дюрант - 31, Букер - 18, Бил - 15, О'Нил - 14, Нуркич - 9, Аллен - 4, Окоги - 2, Литтл - 2, Томас, Бол, Ойбанкс, Родди, Гордон, Янг

Топ баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф встреч с 30+ очками:

1. Леброн Джеймс — 120 игр.
2. Майкл Джордан — 109.
3. Коби Брайант — 88.
4. Кевин Дюрант — 76.
5. Карим Абдул-Джаббар — 75.
6. Джерри Уэст — 74.
7. Элджин Бэйлор — 60.
8. Стефен Карри — 58.
9. Шакил О`Нил — 55.
10. Карл Мэлоун — 54.

Несмотря на выступление Дюранта, «Финикс» проиграл в первой игре серии с «Миннесотой.

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