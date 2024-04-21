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Кевин Дюрант обошёл Карима Абдул-Джаббара по количеству игр в плей-офф с 30+ очками

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант набрал 31 очко в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:120), который состоялся сегодня, 21 апреля. Таким образом, Дюрант занял четвёртое место в списке баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф игр с 30 очками или более.

Топ баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф встреч с 30+ очками:

1. Леброн Джеймс — 120 игр.

2. Майкл Джордан — 109.

3. Коби Брайант — 88.

4. Кевин Дюрант — 76.

5. Карим Абдул-Джаббар — 75.

6. Джерри Уэст — 74.

7. Элджин Бэйлор — 60.

8. Стефен Карри — 58.

9. Шакил О`Нил — 55.

10. Карл Мэлоун — 54.

Несмотря на выступление Дюранта, «Финикс» проиграл в первой игре серии с «Миннесотой.

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