Кевин Дюрант обошёл Карима Абдул-Джаббара по количеству игр в плей-офф с 30+ очками

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант набрал 31 очко в первом матче серии с «Миннесотой Тимбервулвз» (95:120), который состоялся сегодня, 21 апреля. Таким образом, Дюрант занял четвёртое место в списке баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф игр с 30 очками или более.
Топ баскетболистов с наибольшим количеством плей-офф встреч с 30+ очками:
1. Леброн Джеймс — 120 игр.
2. Майкл Джордан — 109.
3. Коби Брайант — 88.
4. Кевин Дюрант — 76.
5. Карим Абдул-Джаббар — 75.
6. Джерри Уэст — 74.
7. Элджин Бэйлор — 60.
8. Стефен Карри — 58.
9. Шакил О`Нил — 55.
10. Карл Мэлоун — 54.
Несмотря на выступление Дюранта, «Финикс» проиграл в первой игре серии с «Миннесотой.
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