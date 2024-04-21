Стэнли Уиттакер из «Уралмаша» рассказал, хотел бы он остаться в России на следующий сезон

Разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер ответил на вопрос о том, хотел бы он провести следующий сезон в России. Игрок присоединился к екатеринбургской команде в конце 2023 года.

«Я не против, честно говоря. В той ситуации, из которой я приехал в Россию, болельщики приняли меня так, как будто я был здесь с самого начала сезона. Это меня очень порадовало. Я достаточно преданный парень, уважаю всех. Думаю, болельщики, город, мои партнёры по команде, мой тренерский штаб и организация приняли меня здесь как своего. Я действительно отождествляю себя с ними и со всем, за что мы выступаем. Так что я был бы не против остаться в России ещё на один сезон. Но мы ещё посмотрим», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Прочитать полное интервью со Стэнли Уиттакером можно на «Чемпионате»: