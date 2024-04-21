Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Уиттакер из «Уралмаша» назвал главную угрозу в составе «Зенита» перед серией плей-офф

Уиттакер из «Уралмаша» назвал главную угрозу в составе «Зенита» перед серией плей-офф
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник екатеринбургского «Уралмаша» Стэнли Уиттакер рассказал, кого считает главной угрозой в составе «Зенита», с которым его команда встретится в первом раунде плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Главная угроза в их команде… У них есть много парней, которые очень-очень хороши. Но я назову, наверное, Винса Хантера, просто из-за его активности на подборе в нападении, в защите, его умении завершать под кольцом. Думаю, он является для них ключевым фактором. Мы делаем хорошую работу, «замедляя» лидеров соперника. Думаю, у нас есть хороший шанс, хотя это непростое задание. Я уверен, что они думают так же. Остановить наших ключевых игроков также будет непростой задачей.

Наш сильнейший игрок – это Октавиус Эллис. Мы обращаемся к нему, он наш лидер, один из лучших наших парней. Мы зайдём так далеко, как он нас поведёт, и постараемся оказать ему лучшую поддержку, какую можем», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Прочитать полное интервью со Стэнли Уиттакером можно на «Чемпионате»:

Материалы по теме
«Хотели попасть в плей-офф в первый же год». Интервью со Стэнли Уиттакером из «Уралмаша»
Эксклюзив
«Хотели попасть в плей-офф в первый же год». Интервью со Стэнли Уиттакером из «Уралмаша»
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android