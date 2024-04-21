Стэнли Уиттакер назвал сильные и слабые стороны «Уралмаша» перед первым раундом плей-офф

Разыгрывающий «Уралмаша» Стэнли Уиттакер обозначил сильные и слабые стороны его команды перед первым раундом плей-офф Единой лиги ВТБ, где екатеринбургский коллектив сыграет с «Зенитом» из Санкт-Петербурга.

«Сильная сторона – у нас высокий уровень уважения к тому, что каждый из нас может показать на площадке. От топовых парней до всех остальных, мы все уважаем друг друга, поскольку являемся единым целым. У нас равный уровень конкуренции на тренировках, у нас равный уровень уважения, которое мы имеем друг к другу. Думаю, это навык, которому не уделяют достаточно внимания. Но уважение имеет большое значение, когда у вас есть много высокоуровневых игроков.

Для нас это о многом говорит на протяжении сезона и показывает, как хорошо мы сочетаемся как команда. Нашей слабостью может быть то, что мы больше фокусируемся на бокс-ауте (когда игрок занимает позицию между кольцом и нападающим таким образом, чтобы помешать оппоненту взять подбор. – Прим. «Чемпионата») и подборах», – сказал Уиттакер в беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

Прочитать полное интервью со Стэнли Уиттакером можно на «Чемпионате»: