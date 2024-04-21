Леброн в 4-й четверти матча с «Денвером» совершил больше потерь, чем попаданий с игры:
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Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил две потери в четвёртой четверти матча с «Денвер Наггетс», при этом совершив всего одно попадание с игры. Таким образом, «Лейкерс» проиграли «Наггетс» со счётом 103:114.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди
В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 32 набранных очка, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков при шести подборах и восьми передачах, а его одноклубник Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — 32 очка, 14 подборов и пять ассистов.
Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».
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