Леброн в 4-й четверти матча с «Денвером» совершил больше потерь, чем попаданий с игры:

Форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс допустил две потери в четвёртой четверти матча с «Денвер Наггетс», при этом совершив всего одно попадание с игры. Таким образом, «Лейкерс» проиграли «Наггетс» со счётом 103:114.

В составе «Наггетс» дабл-дабл оформил Никола Йокич, на счету которого 32 набранных очка, 12 подборов и семь результативных передач. Лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс набрал 27 очков при шести подборах и восьми передачах, а его одноклубник Энтони Дэвис отметился дабл-даблом — 32 очка, 14 подборов и пять ассистов.

Второй матч серии плей-офф между «Денвер Наггетс» и «Лос-Анджелес Лейкерс» состоится в ночь с 22 на 23 апреля по московскому времени и также пройдёт на площадке «Денвера».