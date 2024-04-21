Майкл Портер — о трудностях в семье: это ужасно, но у меня есть 16 братьев в раздевалке

Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер высказался о том, каково ему было играть в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», учитывая большие трудности в семье. Напомним, в течение одной недели брат Майкла Джонтей был навсегда забанен в НБА за ставки, а другой его брат Кобан был приговорён к шести годам заключения за ДТП в нетрезвом виде.

«Очень грустные события случились с моими братьями. Но у меня есть ещё 16 братьев прямо тут, в раздевалке. Я должен был сыграть ради них, должен делать свою работу.

Каждый мой партнёр по команде написал мне отдельно, все предложили свою поддержку. Это касается и друзей, и родственников. Я ценю то, что они поняли, почему я пропустил вчерашнюю тренировку.

Все мы люди, эмоции переносятся из жизни на паркет, а также наоборот. Но я сильный, я через многое прошёл», — заявил Портер после матча.