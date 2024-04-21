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Майкл Портер — о трудностях в семье: это ужасно, но у меня есть 16 братьев в раздевалке

Майкл Портер — о трудностях в семье: это ужасно, но у меня есть 16 братьев в раздевалке
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Форвард «Денвер Наггетс» Майкл Портер высказался о том, каково ему было играть в матче с «Лос-Анджелес Лейкерс», учитывая большие трудности в семье. Напомним, в течение одной недели брат Майкла Джонтей был навсегда забанен в НБА за ставки, а другой его брат Кобан был приговорён к шести годам заключения за ДТП в нетрезвом виде.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 03:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
114 : 103
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Денвер Наггетс: Йокич - 32, Маррей - 22, Портер - 19, Колдуэлл-Поуп - 12, Гордон - 12, Уотсон - 8, Джордан - 4, Джексон - 3, Браун - 2, Строутер, Тайсон, Холидэй, Ннаджи, Пикетт
Лос-Анджелес Лейкерс: Дэвис - 32, Джеймс - 27, Расселл - 13, Ривз - 13, Принс - 11, Хатимура - 7, Вандербилт, Винсент, Кристи, Хэйс, Льюис, Динвидди

«Очень грустные события случились с моими братьями. Но у меня есть ещё 16 братьев прямо тут, в раздевалке. Я должен был сыграть ради них, должен делать свою работу.

Каждый мой партнёр по команде написал мне отдельно, все предложили свою поддержку. Это касается и друзей, и родственников. Я ценю то, что они поняли, почему я пропустил вчерашнюю тренировку.

Все мы люди, эмоции переносятся из жизни на паркет, а также наоборот. Но я сильный, я через многое прошёл», — заявил Портер после матча.

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