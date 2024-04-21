Дирк Новицки дал свой прогноз на серию «Даллас» — «Клипперс»

Член Зала Славы баскетбола Дирк Новицки поделился своим мнением о том, какая команда выиграет в серии «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс».

«Ох, «Клипперс» очень сильны. Особенно они выступают хорошо против нас, у них целый ряд отличных игроков периметра. У них есть много парней, которые могут пытаться сдерживать Луку, так что это будет весёлая серия. Нам всегда было сложно останавливать Кавая. Будет захватывающе, но «Маверикс» победят в шести играх.

По сравнению с прошлым сезоном Кайри и Лука намного лучше друг друга понимают. Они адаптировались к друг другу, знают как играть вместе, когда надо быть более агрессивным на паркете, когда успокоиться и положиться на партнёра по команде», — заявил Новицки на подкасте Top Shelf.

Лука Дончич и Дирк Новицки на матче Мировой серии МЛБ