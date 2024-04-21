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Неманья Бьелица присоединился к клубу «Бахчешехир» в качестве менеджера

Неманья Бьелица присоединился к клубу «Бахчешехир» в качестве менеджера
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Бывший MVP Евролиги и чемпион Национальной Баскетбольной Ассоциации (НБА) Неманья Бьелица присоединился к турецкой профессиональной команде «Бахчешехир» в качестве руководителя отдела баскетбольных операций. Об этом сообщила пресс-служба клуба.

Напомним, в марте Бьелица объявил о завершении карьеры. С конца сезона-2021/2022 сербский форвард испытывал трудности с травмами, которые сильно ограничивали его игровое время.

Последний раз он заключил контракт с белградской «Црвеной Звездой», но расстался с клубом в начале сезона-2023/2024 и не провёл в составе сербской команды ни одного матча в Евролиге.

Неманья является чемпионом НБА 2022 года в составе «Голден Стэйт Уорриорз». Всего в НБА баскетболист провёл семь лет. На международной арене Бьелица имеет серебро чемпионата Европы 2009 года, а также серебро чемпионата мира 2014 года в составе сборной Сербии.

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