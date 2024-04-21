Дюрант высказался о трэш-токе Эдвардса в свой адрес во время матча «Санз» — «Тимбервулвз»

Форвард «Финикс Санз» Кевин Дюрант прокомментировал трэш-ток защитника «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардса, который был адресован ему во время сегодняшней игры между клубами. Матч завершился победой «Миннесоты Тимбервулвз» со счётом 120:95.

«Это просто баскетбол, часть игры. У тебя происходит эмоциональный подъём, драйв, когда ты забрасываешь несколько мячей, делаешь крутые броски. Моя задача в том, чтобы продолжать усложнять ему жизнь. И если мой бросок оказывается успешным, значит, мне следует перейти к следующему эпизоду. Мы будем лучше в следующем матче», — приводит слова Дюранта портал Yardbarker.

Напомним, второй раунд плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Тимбервулвз» и «Санз» состоится 24 апреля.