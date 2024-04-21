Тренер «Бостона» Маззулла назвал игрока «Майами», который может повлиять на исход матча

Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался по поводу защитника «Майами Хит» Джейми Жакеза-младшего.

«У Джейми Жакеза-младшего есть врождённая способность влиять на игру разными способами. Будь то перемещение по площадке, подборы или активное давление на соперника… Он определённо будет центром того, что они пытаются сделать», — приводит слова Маззуллы ClutchPoints.

Напомним, в эти минуты проходит первый матч плей-офф между «Бостоном» и «Майами». К началу второй четверти счёт 35:25.

В составе «Бостона» у игроков нет серьёзных повреждений, и плей-офф «кельты» начали без потерь. Чего нельзя сказать о «Майами», в составе которого в первом матче серии не сыграют Джимми Батлер и Терри Розир.