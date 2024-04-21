Тренер «Бостона» Маззулла назвал игрока «Майами», который может повлиять на исход матча
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Главный тренер «Бостон Селтикс» Джо Маззулла высказался по поводу защитника «Майами Хит» Джейми Жакеза-младшего.
«У Джейми Жакеза-младшего есть врождённая способность влиять на игру разными способами. Будь то перемещение по площадке, подборы или активное давление на соперника… Он определённо будет центром того, что они пытаются сделать», — приводит слова Маззуллы ClutchPoints.
Напомним, в эти минуты проходит первый матч плей-офф между «Бостоном» и «Майами». К началу второй четверти счёт 35:25.
В составе «Бостона» у игроков нет серьёзных повреждений, и плей-офф «кельты» начали без потерь. Чего нельзя сказать о «Майами», в составе которого в первом матче серии не сыграют Джимми Батлер и Терри Розир.
НБА - плей-офф . 1/4 финала. 1-й матч
21 апреля 2024, воскресенье. 20:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
4-я четверть
91 : 59
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Тейтум, Холидэй, Браун, Порзингис, Уайт, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Хозер, Хорфорд, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Ричардсон, Розир, Райт, Йович, Жакез-мл., Адебайо, Хироу, Мартин, Батлер, Хайсмит, Робинсон, Брайант, Лав, Робинсон, Миллз
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