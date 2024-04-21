Стал известен статус Кавая Леонарда перед серией плей-офф с «Далласом»

Лёгкий форвард, один из лидеров «Лос-Анджелес Клипперс» Кавай Леонард не примет участия в первой игре серии плей-офф с «Даллас Маверикс». Об этом сообщает журналист ClutchPoints Томер Азарли в соцсети Х (ранее Twitter).

Главный тренер команды Тайрон Лю не стал сообщать, кто выйдет вместо него в стартовом составе. «Даллас» же подошёл к встрече с «Клипперс» без серьёзных потерь в составе.

Напомним, стартовый матч этой серии начнётся сегодня, 21 апреля, в 22:30 по московскому времени.

Ранее член Зала славы баскетбола Дирк Новицки поделился своим мнением о том, какая команда выиграет в серии «Даллас Маверикс» — «Лос-Анджелес Клипперс».