Бэрфорд высоко оценил молодых российских игроков «Локомотива»

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился мнением о молодых российских игроках команды.

«Многие в этом сезоне получили хорошие минуты и правильно этим воспользовались. Мартюк сильно добавил в агрессии в борьбе под щитами, стал умнее защищаться, смелее брать на себя розыгрыш после разменов.

Емченко держит хороший уровень, несмотря на то что по ходу сезона у него происходит трансформация позиции: он начинал как атакующий игрок, а теперь — на позиции разыгрывающего.

Это очень сложно, но он справляется. И, конечно, Темиров. На мой взгляд, это наш лучший запасной. Когда он выходит на площадку, мы начинаем лучше играть как команда», — сказал Бэрфорд в интервью «Чемпионату».

Читайте интервью Джейлена Бэрфорда на «Чемпионате».