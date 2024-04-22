Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Бэрфорд высоко оценил молодых российских игроков «Локомотива»

Бэрфорд высоко оценил молодых российских игроков «Локомотива»
Аудио-версия:
Комментарии

Атакующий защитник краснодарского «Локомотива-Кубань» Джейлен Бэрфорд поделился мнением о молодых российских игроках команды.

«Многие в этом сезоне получили хорошие минуты и правильно этим воспользовались. Мартюк сильно добавил в агрессии в борьбе под щитами, стал умнее защищаться, смелее брать на себя розыгрыш после разменов.

Емченко держит хороший уровень, несмотря на то что по ходу сезона у него происходит трансформация позиции: он начинал как атакующий игрок, а теперь — на позиции разыгрывающего.

Это очень сложно, но он справляется. И, конечно, Темиров. На мой взгляд, это наш лучший запасной. Когда он выходит на площадку, мы начинаем лучше играть как команда», — сказал Бэрфорд в интервью «Чемпионату».

Читайте интервью Джейлена Бэрфорда на «Чемпионате».
Сейчас читают:
«Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне». Яркое интервью с Бэрфордом из США
Эксклюзив
«Локомотив» — претендент на чемпионство в этом сезоне». Яркое интервью с Бэрфордом из США
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android