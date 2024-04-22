«Оклахома-Сити» обыграла «Нью-Орлеан» в плей-офф НБА, у Гилджес-Александера — 28 очков

Завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 94:92.

Самым результативным в составе победителей стал защитник Шей Гилджес-Александер, который записал в свой актив 28 очков, шесть подборов и четыре передачи. Отметим, что на счету форварда Чета Холмгрена дабл-дабл: 15 очков и 11 подборов.

Лучшим в составе «Пеликанс» стал Трей Мёрфи, у которого 21 очко. Отметим также отличную игру литовского центрового Йонаса Валанчюнаса, который оформил дабл-дабл из 13 очков и 20 подборов.

Таким образом, «Оклахома-Сити» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 25 апреля в Оклахома-Сити на арене «Чизпик Энерджи-Арена», начало — в 4:30 мск.

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Оклахома-Сити» финишировала на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» финишировал на седьмом месте на Западе и прошёл в плей-офф через два раунда плей-ин.