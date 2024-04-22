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Чет Холмгрен повторил достижение Оскара Робертсона среди новичков в плей-офф НБА

Чет Холмгрен повторил достижение Оскара Робертсона среди новичков в плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен повторил достижение Оскара Робертсона. В своей дебютной игре плей-офф Холмгрен оформил дабл-дабл из 15 очков и 11 подборов.

Таким образом, Холмгрен стал вторым баскетболистом в истории, которому удалось в своем первом матче плей-офф НБА оформить дабл-дабл.

Напомним, сегодня ночью завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 94:92.

Таким образом, «Оклахома-Сити» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 25 апреля в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», начало — в 4:30 мск.

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