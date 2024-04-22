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Чету Холмгрену покорилось уникальное достижение для новичков в плей-офф НБА

Чету Холмгрену покорилось уникальное достижение для новичков в плей-офф НБА
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Тяжёлый форвард «Оклахома-Сити Тандер» Чет Холмгрен стал первым игроком в истории НБА, который в дебютной игре плей-офф сделал 5+ блок-шотов и реализовал как минимум два трёхочковых броска.

Напомним, сегодня ночью завершился первый матч серии плей-офф НБА, в котором «Оклахома-Сити Тандер» принимала «Нью-Орлеан Пеликанс». Встреча прошла в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена» и завершилась победой хозяев со счётом 94:92.

«Оклахома-Сити» повела в серии со счётом 1-0. Следующий матч состоится 25 апреля в Оклахома-Сити на стадионе «Чизпик Энерджи-Арена», начало — в 4:30 мск.

По итогам регулярного чемпионата «Оклахома-Сити» финишировала на первом месте в турнирной таблице Западной конференции. «Нью-Орлеан» финишировал на седьмом месте на Западе и прошёл в плей-офф через два раунда плей-ин.

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