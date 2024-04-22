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Кирьос рассказал, почему перестал слушать музыку перед матчами после смерти Коби Брайанта

Кирьос рассказал, почему перестал слушать музыку перед матчами после смерти Коби Брайанта
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Австралийский теннисист Ник Кирьос рассказал о том, как смерть легендарного игрока НБА Коби Брайанта повлияла на его предматчевые ритуалы.

Через день после смерти Коби Брайанта Кирьосу предстояло сыграть в четвёртом круге Australian Open с Рафаэлем Надалем. Он рассказал о своих ощущениях перед выходом на этот матч.

«На тот момент я почти всегда выходил на матч, слушая музыку, а в тот день наушники были на мне, но музыка не играла. Я выходил из туннеля в джерси Коби Брайанта и слышал, как толпа сходит с ума. Это значимая вещь, которую я запомнил о том дне. С тех пор я не слушаю музыку перед выходом на корт. Мне нравится этот момент — момент, когда ты осознаёшь, как люди ценят спортсменов», — сказал Кирьос в эфире своего подкаста.

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