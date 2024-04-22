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Харден стал седьмым игроком в истории НБА, кто выходил в плей-офф 15 раз подряд

Харден стал седьмым игроком в истории НБА, кто выходил в плей-офф 15 раз подряд
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Разыгрывающий «Лос-Анджелес Клипперс» Джеймс Харден стал седьмым игроком в истории Национальной баскетбольной ассоциации, кто выходил в плей-офф 15 раз подряд.

Примечательно, что Харден ни разу за всю карьеру не пропускал плей-офф.

Список игроков, выходивших в плей-офф 15 раз подряд, начиная с первого сезона в карьере:

Карл Мэлоун — 19
Джон Стоктон — 19
Тони Паркер — 17
Скотти Пиппен — 16
Роберт Хорри — 16
Клайд Дрекслер — 15
Джеймс Харден — 15

Напомним, сегодня на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Счёт встречи — 109:97 в пользу хозяев. Вторая встреча серии состоится 24 апреля, начало в 5:00 по московскому времени.

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