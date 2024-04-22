Источник: Паскуаль больше не является главным кандидатом на пост тренера в «Анадолу Эфес»

Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль больше не является главной целью «Анадолу Эфес» на следующий сезон, сообщает журналист Лука Д'Алессандро в социальных сетях.
Главным кандидатом на пост тренера на следующий сезон стал Душан Алимпиевич. Другой вариант — Вассилис Спанулис.
Ранее сообщалось, что нынешний тренер «Зенита» имеет устную договорённость о переходе в клуб из Эфеса в следующем сезоне. Ожидалось, что многолетний контракт будет подписан летом.
Хавьер Паскуаль находится на посту главного тренера «Зенита» с 2020 года. В сезоне-2022/2023 он был признан лучшим тренером сезона в Евролиге.
Напомним, сегодня, 22 апреля, состоится первый матч серии 1/4 финала плей-офф Единой лиги, в котором «Зенит» встретится с «Уралмашем». Начало встречи — в 19:30.