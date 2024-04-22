Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
ЦСКА — Енисей. Прямая трансляция
Начало прямой трансляции
20:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Каспер Уэйр получил награду в номинации «Перформанс года»

Каспер Уэйр получил награду в номинации «Перформанс года»
Аудио-версия:
Комментарии

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр получил награду в номинации «Перформанс года» за своё выступление в игре с командой «Пари Нижний Новгород», которая состоялась 24 января 2024 года. Однако в сегодняшнем матче первого раунда плей-офф Единой лиги с «Енисеем» Каспер не будет принимать участие.

Последний свой матч Уэйр провёл 11 февраля с «Пармой». Таким образом, игрок пропустил почти все матчи второго этапа Единой лиги. В итоге армейцы заняли третье место в группе А и встретятся в четвертьфинале с «Енисеем».

Клуб уволил главного тренера команды Эмила Райковича и назначил Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса. Каспер заявил, что пока не уверен в том, что успеет восстановиться к серии с «Енисеем». В нынешнем сезоне Уэйр в среднем набирает 16,1 очка и 4,1 передачи.

Сейчас читают:
Громкие перемены в ЦСКА и топовые новички грандов. 5 причин смотреть плей-офф Единой лиги
Громкие перемены в ЦСКА и топовые новички грандов. 5 причин смотреть плей-офф Единой лиги
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android