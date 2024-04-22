Защитник ЦСКА Каспер Уэйр получил награду в номинации «Перформанс года» за своё выступление в игре с командой «Пари Нижний Новгород», которая состоялась 24 января 2024 года. Однако в сегодняшнем матче первого раунда плей-офф Единой лиги с «Енисеем» Каспер не будет принимать участие.

Последний свой матч Уэйр провёл 11 февраля с «Пармой». Таким образом, игрок пропустил почти все матчи второго этапа Единой лиги. В итоге армейцы заняли третье место в группе А и встретятся в четвертьфинале с «Енисеем».

Клуб уволил главного тренера команды Эмила Райковича и назначил Андреаса Пистиолиса, который уже работал в московском клубе в качестве помощника Димитриса Итудиса. Каспер заявил, что пока не уверен в том, что успеет восстановиться к серии с «Енисеем». В нынешнем сезоне Уэйр в среднем набирает 16,1 очка и 4,1 передачи.