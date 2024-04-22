Игроки НБА сказали, какой баскетболист является величайшим всех времён
Издание NBACentral со ссылкой на The Athletic опубликовало результаты опроса среди игроков Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) по вопросу о том, кто является величайшим баскетболистом всех времён. Больше всего голосов набрал двукратный олимпийский чемпион и легендарный атакующий защитник «Чикаго Буллз» Майкл Джордан.
Рейтинг величайших баскетболистов всех времён НБА, по мнению игроков:
- Майкл Джордан («Чикаго Буллз») — 45,9%
- Леброн Джеймс («Лос-Анджелес Лейкерс») — 24,1%
- Коби Брайант («Лос-Анджелес Лейкерс») — 9,8%
- Стефен Карри («Голден Стэйт Уорриорз») — 0,8%
- Мэджик Джонсон («Лос-Анджелес Лейкерс») — 0,8%
Майкл Джордан является шестикратным чемпионом НБА, шестикратным MVP финала НБА, пятикратным MVP НБА и прочее.
Материалы по теме
Комментарии