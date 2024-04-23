Чирлидерши зажигали на паркете, Астапкович положил данк. Фото победы ЦСКА

22 апреля в Москве в «Баскет Холле» состоялась первая игра в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами площадки ЦСКА и гостями из Красноярского края «Енисеем». Победу в итоге одержали хозяева со счётом 96:68 (30:12, 26:14, 18:19, 22:23).

Форвард ЦСКА Никита Курбанов прокомментировал выступление команды в первой игре плей-офф Единой лиги с «Енисеем».

«Мне понравилось, как мы провели матч. Как команда взаимодействовала, как мы двигали мяч на падение, как мы вообще играли с прогрессивной отдачей. Возможно, какие-то моменты не получались, но, опять же, мы страховали друг друга. То есть та работа, которая была проделана за последнюю неделю, бо́льшую часть, мне кажется, нам удалось перенести сегодня в игру. Я тоже думаю, что команда отреагировала, несмотря на то что произошло. Это было в некоторые моменты игры — как защита, так и нападение. Но тем не менее понимание вот этих конкретных вещей сегодня было таким ключевым. Поэтому команда в защите сегодня, мне кажется, дала огромную уверенность в игре всем игрокам в нападении», — сказал Курбанов после матча.

Лучшие кадры с матча ЦСКА — «Енисей» — в фоторепортаже специального фотокорреспондента «Чемпионата» Александра Сафонова.