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Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» во втором матче плей-офф НБА

Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» во втором матче плей-офф НБА
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Завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:101.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
23 апреля 2024, вторник. 02:30 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
104 : 101
Филадельфия Сиксерс
Филадельфия
Нью-Йорк Никс: Брансон - 24, Харт - 21, Дивинченцо - 19, Хартенштайн - 14, Ануноби - 10, Макбрайд - 9, Богданович - 6, Робинсон - 1, Ачиува, Милтон, Бёркс, Джеффрис, Дьяките, Симс
Филадельфия Сиксерс: Макси - 35, Эмбиид - 34, Харрис - 10, Лоури - 8, Батюм - 6, Убре - 4, Хилд - 2, Рид - 2, Мартин, Бамба, Даутин, Каунсил, Пэйн

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, который записал в свой актив 24 очка. Лучшим в «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и шесть передач.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.

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