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Дабл-дабл Эмбиида не помог «Филадельфии» обыграть «Нью-Йорк» во втором матче плей-офф НБА

Завершился второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Нью-Йорк Никс» принимал «Филадельфию Сиксерс». Встреча прошла в Нью-Йорке (США) на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и завершилась победой хозяев со счётом 104:101.

Самым результативным в составе победителей стал разыгрывающий Джейлен Брансон, который записал в свой актив 24 очка. Лучшим в «Филадельфии» стал Джоэл Эмбиид, который оформил дабл-дабл: 34 очка, 11 подборов и шесть передач.

Таким образом, счёт в серии стал 1-1. Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Филадельфии (США) на стадионе «Веллс Фарго-центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Нью-Йорк Никс» финишировал на втором месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Филадельфия» закончила сезон на седьмом месте на Востоке.