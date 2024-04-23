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Майк Мэлоун прокомментировал баззер-биттер Маррея во втором матче с «Лейкерс»

Майк Мэлоун прокомментировал баззер-биттер Маррея во втором матче с «Лейкерс»
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Главный тренер «Денвер Наггетс» Майк Мэлоун дал комментарий по поводу разыгрывающего своей команды Джамала Маррея, который исполнил победный бросок под сирену во втором матче серии с «Лос-Анджелес Лейкерс» (101:99).

«Это Джамал Маррей… Он никогда не уклоняется от момента, от света прожекторов», — приводит слова Мэлоуна Clutch Points.

Напомним, Маррей стал автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку. В итоге «Наггетс» увеличили своё лидерство в серии — 2-0. Канадец провёл на площадке в общей сложности 40 минут, набрав суммарно 20 очков (9 из 24 с игры, 2 из 2 штрафные), пять результативных передач, три подбора и два блок-шота. Показатель «плюс-минус» защитника по итогам встречи составил «-2».

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