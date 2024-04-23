Леброн высказался об упущенном преимуществе в 20 очков в матче с «Денвером»

Лидер «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс дал комментарий по поводу поражения в матче с «Денвер Наггетс» (99:101), по ходу которого они упустили преимущество в 20 очков.

«Мы знали, что играли против очень сильной команды, но отрыв в 20 очков в этой лиге ничего тебе не гарантирует, особенно против защищающегося чемпиона… У нас были шансы», — приводит слова Джеймса Clutch Points.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи. Самым результативным в составе «Денвера» стал центровой Никола Йокич. Он набрал 27 очков, совершил 20 подборов и отдал 10 передач.

Первая встреча серии завершилась со счётом 114:103. Следующая игра состоится 26 апреля.