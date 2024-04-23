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Хэм: это больно. Мы обязаны дать «Денверу» почувствовать то же самое после третьей игры

Хэм: это больно. Мы обязаны дать «Денверу» почувствовать то же самое после третьей игры
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Главный тренер «Лос-Анджелес Лейкерс» Дарвин Хэм высказался по поводу поражения во втором матче серии первого раунда плей-офф с «Денвер Наггетс» (99:101).

«Это больно. Запомните это чувство, когда мы вернёмся в Лос-Анджелес. Мы должны дать им почувствовать то же самое после третьей игры», — приводит слова Хэма Clutch Points.

Разыгрывающий «Денвера» Джамал Маррей стал автором победного броска под сирену после того, как лёгкий форвард и лидер «Лейкерс» Леброн Джеймс смазал трёхочковую попытку. В итоге «Наггетс» увеличили своё лидерство в серии — 2-0.

Самым результативным игроком матча стал тяжёлый форвард «Лейкерс» Энтони Дэвис. На его счету 32 очка, 11 подборов и две результативные передачи.

Первая встреча серии завершилась со счётом 114:103. Следующая игра состоится 26 апреля.

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