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Реал Мадрид — Баскония. Прямая трансляция
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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 23 апреля

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 23 апреля
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Сегодня, 23 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. Греческий «Панатинаикос» на своей площадке встретится с «Маккаби Тель-Авив», а в Мадриде пройдёт испанское дерби между местным «Реалом» и «Басконией».

Евролига. Календарь

Матч в Греции начнётся в 20:30 по московскому времени.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Игра между «Реалом» и «Басконией» стартует в 22:00.

Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги:

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