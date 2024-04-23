Евролига: расписание матчей 1/4 финала 23 апреля

Сегодня, 23 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. Греческий «Панатинаикос» на своей площадке встретится с «Маккаби Тель-Авив», а в Мадриде пройдёт испанское дерби между местным «Реалом» и «Басконией».

Матч в Греции начнётся в 20:30 по московскому времени.

Игра между «Реалом» и «Басконией» стартует в 22:00.

«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги: