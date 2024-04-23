Евролига: расписание матчей 1/4 финала 23 апреля
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Сегодня, 23 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. Греческий «Панатинаикос» на своей площадке встретится с «Маккаби Тель-Авив», а в Мадриде пройдёт испанское дерби между местным «Реалом» и «Басконией».
Матч в Греции начнётся в 20:30 по московскому времени.
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 20:30 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
Игра между «Реалом» и «Басконией» стартует в 22:00.
Евролига . 1/4 финала. 1-й матч
23 апреля 2024, вторник. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2
«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.
«Баскония» обыграла «Виртус» и вышла в плей-офф Евролиги:
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