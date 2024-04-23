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Паоло Банкеро стал рекордсменом НБА по перехватам в первых двух матчах плей-офф

Паоло Банкеро стал рекордсменом НБА по перехватам в первых двух матчах плей-офф
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Тяжёлый форвард «Орландо Мэджик» Паоло Банкеро установил рекорд НБА по количеству перехватов в первых двух матчах плей-офф.

В двух матчах с «Кливленд Кавальерс» Банкеро совершил 15 перехватов. Предыдущий рекорд принадлежал Леброну Джеймсу — в 2006 году он сделал 14.

Напомним, сегодня ночью прошёл второй матч серии плей-офф НБА, в котором «Кливленд Кавальерс» принимал «Орландо Мэджик». Встреча прошла в Кливленде на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» и завершилась победой хозяев со счётом 96:86.

Таким образом, счёт в серии стал 2-0 в пользу «Кливленда». Следующий матч между командами состоится 26 апреля в Орландо на стадионе «Эмвей-центр».

Напомним, по итогам регулярного чемпионата «Кливленд» финишировал на четвёртом месте в турнирной таблице Восточной конференции. «Орландо» закончил сезон на седьмом месте на Востоке.

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