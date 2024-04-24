32 очка Дончича помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НБА с «Клипперс»

В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).

В трёх первых четвертях удалось полидировать каждому из соперников — первую с разницей в четыре очка выиграли «Маверикс», вторая завершилась вничью, третью с перевесом «+5» выиграли «Клипперс». Начало заключительной четверти осталось за хозяевами площадки, однако постепенно гости перехватили инициативу и не отдали победу в упорной концовке.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля мск и завершился победой «Клипперс» со счётом 109:97.