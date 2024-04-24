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Лос-Анджелес Клипперс — Даллас Маверикс 93:96, как сыграли, кто победил, результат матча плей-офф НБА 24 апреля

32 очка Дончича помогли «Далласу» сравнять счёт в серии плей-офф НБА с «Клипперс»
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В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
24 апреля 2024, среда. 05:00 МСК
Лос-Анджелес Клипперс
Лос-Анджелес
Окончен
93 : 96
Даллас Маверикс
Даллас
Лос-Анджелес Клипперс: Харден - 22, Джордж - 22, Леонард - 15, Зубац - 13, Уэстбрук - 7, Пауэлл - 6, Мэнн - 5, Коффи - 2, Пламли - 1, Бостон, Хиланд, Тайс, Такер, Браун
Даллас Маверикс: Дончич - 32, Ирвинг - 23, Вашингтон - 18, Джонс - 10, Лайвли - 7, Клебер - 6, Экзам, Харди, Пауэлл, Грин, Лоусон, Хардуэй-младший, Проспер, Гэффорд, Моррис

В трёх первых четвертях удалось полидировать каждому из соперников — первую с разницей в четыре очка выиграли «Маверикс», вторая завершилась вничью, третью с перевесом «+5» выиграли «Клипперс». Начало заключительной четверти осталось за хозяевами площадки, однако постепенно гости перехватили инициативу и не отдали победу в упорной концовке.

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля мск и завершился победой «Клипперс» со счётом 109:97.

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