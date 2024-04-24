Показатели Дончича в плей-офф НБА составляют 30-5-5. Ранее такое удавалось только Джордану

Средние показатели разыгрывающего «Даллас Маверикс» Луки Дончича в плей-офф НБА составляют 30 очков, пять подборов и пять передач за игру. Такую статистическую линейку за всю историю лиги демонстрировал только легендарный Майкл Джордан.

Всего на счету Дончича 30 игр в плей-офф НБА.

В ночь с 23 на 24 апреля мск на паркете «Крипто.ком Арены» в американском Лос-Анджелесе состоялся второй матч серии 1/4 финала плей-офф Западной конференции НБА между «Лос-Анджелес Клипперс» и «Даллас Маверикс». Гости одержали победу со счётом 96:93 и установили в серии ничейный счёт 1-1 (109:97, 93:96).

Самым результативным игроком матча стал Лука Дончич («Даллас»), на счету которого 32 набранных очка, шесть подборов и девять результативных передач.

Первый матч серии между этими клубами состоялся в Лос-Анджелесе в ночь с 21 на 22 апреля мск и завершился победой «Клипперс» со счётом 109:97.