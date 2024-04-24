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Сергей Кущенко прокомментировал будущее «Минска» в Единой лиге

Сергей Кущенко прокомментировал будущее «Минска» в Единой лиге
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко прокомментировал будущее команды «Минск», а также указал на проблему внутри клуба.

«Сейчас мы очень серьёзно рассматриваем перспективы «Минска»: будут они играть в следующем сезоне или нет. При том что мы очень любим Минск, все команды обожают приезжать в столицу Беларуси. Но команде не хватает качественного менеджмента», — сказал Сергей Кущенко в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, по итогам 2-го тура регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ «Минск» занял последнее, восьмое место, уступив в итоговом матче с МБА, который состоялся 14 апреля. Игра завершилась со счётом 81:70. В сезоне-2023/2024 «Минск» смог одержать победу лишь в одной игре, которая состоялась 27 марта с «Руной».

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