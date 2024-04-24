Каспер Уэйр готовится ко второму матчу с «Енисеем» в рамках плей-офф Единой лиги

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр разогревается на тренировке перед вторым матчем с «Енисеем» в серии плей-офф Единой лиги ВТБ.

В первой игре с «Енисеем» в рамках плей-офф, которая состоялась 22 апреля, Каспер не принял участия в связи с тем, что не смог окончательно восстановиться после травмы стопы.

Напомним, последний свой матч Уэйр провёл 11 февраля с «Пармой». Таким образом, игрок пропустил почти все встречи второго этапа Единой лиги. В итоге армейцы заняли третье место в группе А.

Касперу Уэйру 34 года. В сезоне-2023/2024 он провёл 26 игр. В среднем за матч он набирает 13,9 очка, делает 1,5 подбора, а также 4,1 передачи и 2,1 перехвата. За ЦСКА он стал выступать с 2022 года. Кроме того, он стал обладателем награды «Лучший перформанс Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.