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«Зенит» победил «Уралмаш» во втором раунде плей-офф Единой лиги

«Зенит» победил «Уралмаш» во втором раунде плей-офф Единой лиги
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Сегодня, 24 апреля, в Санкт-Петербурге на КСК «Арена» состоялась вторая игра серии плей-офф Единой лиги ВТБ между хозяевами «Зенитом» и гостями из Екатеринбурга «Уралмашем». Победу одержали хозяева со счётом 82:74 (28:21, 15:18, 13:17, 26:18).

Единая лига ВТБ . 1/4 финала
24 апреля 2024, среда. 18:30 МСК
Зенит
Санкт-Петербург
Окончен
82 : 74
Уралмаш
Екатеринбург
Зенит: Фрейзер, Морган, Захаров, Карасёв, Вольхин, Жбанов, Клименко, Эртель, Зубков, Курич, Карлтон, Хантер
Уралмаш: Глазунов, Эллис, Пынько, Писклов, Новиков, Даглас, Балашов, Михеев, Нэвелс, Нэльсон, Прощенко, Захаров

Наиболее результативным игроком в бело-сине-голубой команде стал французский разыгрывающий Томас Эртель. В ходе игры он набрал 16 очков, сделал три подбора, 12 передач, три перехвата, а также совершил одну потерю. На площадке Томас провёл 28 минут и 36 секунд.

Самым результативным игроком «Уралмаша» стал американский центровой Тайрелл Нэльсон. В ходе игры он набрал 20 очков, сделал пять подборов, а также совершил две передачи и один перехват. На площадке Тайрелл провёл 31 минуту и одну секунду.

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