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Генеральный директор «Енисея» Петровский высказался о настрое команды в игре с ЦСКА

Генеральный директор «Енисея» Петровский высказался о настрое команды в игре с ЦСКА
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Генеральный директор «Енисея» Владимир Петровский высказался о настрое команды перед матчем второго раунда Единой лиги ВТБ с ЦСКА.

«Настроение хорошее сегодня была тренировка, игроки с позитивом оценили. Сегодня просто добавили в защите, более агрессивно играем и попали в свободные броски, что не получилось в первой игре, к сожалению, когда ты не забиваешь, опять в прошлой игре мы 5 минут не могли, 7 минут не могли забить. Поэтому сегодня свободные броски попали, дай бог, вторая половина сделает корректировки и пойдет дальше. Посмотрим, игра очень интересная, мне со стороны очень нравится смотреть. И, как я уже сказал, сейчас идёт своеобразная перестрелка снайперов. Очень много трёхочковых атак. Игроки находят эти свободные броски. И ЦСКА, и мы пока забиваем. Поэтому у кого будут крепче нервы, тот и одержит победу», — сказал Перовский в эксклюзивной беседе с корреспонденткой «Чемпионата» Ариной Ершовой.

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