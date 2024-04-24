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Стал известен первый клуб, который вышел в финал Суперлиги

Стал известен первый клуб, который вышел в финал Суперлиги
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Подмосковсный клуб «Химки» стал первым финалистом Фонбет Чемпионата России — Суперлиги.

Фото: РФБ

«Химки» смогли в сухую одолеть петербургский клуб «Зенит-2», одержав победы в трёх матчах подряд в рамках полуфинальной серии игр.

Последняя игра состоялась сегодня, 24 апреля, и завершилась со счётом 76:54. Наиболее результативным игроком подмосковного клуба стал Фёдор Ключников. В ходе игры он смог набрать 26 очков, сделать шесть подборов, одну передачу, два перехвата, а также совершить одну потерю. На площадке Фёдор провёл 31 минуту и 18 секунд.

Напомним, летом 2021 года руководство клуба не смогло подтвердить представителям Единой лиги своё участие в турнире из-за проблем с финансами. После этого «Химки» стали выступать в Суперлиге.

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