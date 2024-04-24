Каспер Уэйр рассказал о своём состоянии после матча с «Енисеем»

Защитник ЦСКА Каспер Уэйр высказался о своём самочувствии после второго матча с «Енисеем», который прошёл в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Я устал, очень устал, но это была хорошая игра», — сказал Каспер в эксклюзивной беседе с корреспондентом «Чемпионата» Ариной Ершовой.

В первой игре с «Енисеем» в рамках плей-офф, которая состоялась 22 апреля, Каспер не принял участия в связи с тем, что не смог окончательно восстановиться после травмы стопы.

Касперу Уэйру 34 года. В сезоне-2023/2024 он провёл 26 игр. В среднем за матч он набирает 13,9 очка, делает 1,5 подбора, а также 4,1 передачи и 2,1 перехвата. За ЦСКА он стал выступать с 2022 года. Кроме того, он стал обладателем награды «Лучший перформанс Единой лиги ВТБ сезона-2023/2024.