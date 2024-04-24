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Главный тренер «Зенита» Паскуаль: «Уралмаш» показал нам сегодня, насколько он хорош

Главный тренер «Зенита» Паскуаль: «Уралмаш» показал нам сегодня, насколько он хорош
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Главный тренер «Зенита» Хавьер Паскуаль прокомментировал победу команды в матче с «Уралмашем».

«Мы начали матч более-менее хорошо, контролировали первую четверть, в первые 14-15 минут показывали хорошую оборону и отличное нападение. Но мы играем против оппонента, который финишировал на седьмой строчке случайно, на самом деле «Уралмаш» заслужил быть здесь. Это отличная команда, она вернулась в игру, показала агрессивную оборону и в нападении атаковала наши слабые места. «Уралмаш» показал нам сегодня, насколько он хорош. В последней четверти мы были более эффективны, попадали штрафные, с которыми по ходу матча у нас были проблемы. Это и помогло «закрыть» эту сложную для нас игру», — приводит слова Паскуаля пресс-служба Единой лиги.

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Источник: Паскуаль остаётся главным кандидатом на пост тренера «Анадолу Эфес»
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