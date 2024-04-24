Главный тренер ЦСКА Пистиолис: я счастлив, что мы добавили в игре, когда было необходимо

Главный тренер ЦСКА Андреас Пистилиос высказался о победе во втором матче с «Енисеем» в рамках плей-офф Единой лиги ВТБ.

«Знали, что матч будет тяжёлым. Знаем качество соперников и никогда не относились к ним с недооценкой. Знали, что последует реакция после первого матча. Важно для нас, что даже при очень хорошей игре соперников, их реакции мы нашли путь к победе. Сохраняли позитивный настрой и веру в себя даже тогда, когда всё складывалось не в нашу пользу. Особенно в момент, когда Мело получил травму. Это мог быть переломный момент, но мы этого не допустили. Счастлив, что многие добавили в игре тогда, когда это было особенно необходимо. Для нас примером станут действия во второй половине, когда мы практически вдвое превзошли соперников на подборе. Но ещё многое нужно отметить и улучшить. Мы на правильном пути, и я горд своими игроками, их реакцией на паркете», — приводит слова Пистиолиса пресс-служба Единой лиги.