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Президент Единой лиги Кущенко: по качеству баскетбола мы вторые в Европе

Президент Единой лиги Кущенко: по качеству баскетбола мы вторые в Европе
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Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко считает, что российский турнир является вторым в Европе.

«Если мы говорим о спортивной части, то, несомненно, мы на втором месте. По качеству баскетбола, по уровню интриги, по способности приглашать и удерживать звёзд мы, по мнению многих, вторые в Европе», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, Сергею Кущенко 62 года. Он стал президентом Единой лиги ВТБ после того, как Михаил Прохоров сложил с себя полномочия и ушёл в отставку. Кущенко был избран на должность президента 24 июня 2014 года. Кроме того, в 2011 году он вошёл в состав директоров известного американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», который выступает в НБА.

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