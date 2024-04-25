Президент Единой лиги Кущенко ответил на вопрос о потенциальных новичках в турнире

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о вероятности включения новичков — «Темп-СУМЗ» и «Челбаскет» — в турнир. На данный момент эти клубы выступают в Суперлиге.

«Темп-СУМЗ» и «Челбаскет»? На сегодня эти клубы не соответствуют требованиям нашего регламента. На данный момент подходящих клубов в Суперлиге нет», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, Сергею Кущенко 62 года. Он стал президентом Единой лиги ВТБ после того, как Михаил Прохоров сложил с себя полномочия и ушёл в отставку. Кущенко был избран на должность президента 24 июня 2014 года. Кроме того в 2011 году он вошёл в состав директоров известного американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», который выступает в НБА.