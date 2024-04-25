Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги Кущенко ответил на вопрос о потенциальных новичках в турнире

Президент Единой лиги Кущенко ответил на вопрос о потенциальных новичках в турнире
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко высказался о вероятности включения новичков — «Темп-СУМЗ» и «Челбаскет» — в турнир. На данный момент эти клубы выступают в Суперлиге.

«Темп-СУМЗ» и «Челбаскет»? На сегодня эти клубы не соответствуют требованиям нашего регламента. На данный момент подходящих клубов в Суперлиге нет», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».

Напомним, Сергею Кущенко 62 года. Он стал президентом Единой лиги ВТБ после того, как Михаил Прохоров сложил с себя полномочия и ушёл в отставку. Кущенко был избран на должность президента 24 июня 2014 года. Кроме того в 2011 году он вошёл в состав директоров известного американского баскетбольного клуба «Бруклин Нетс», который выступает в НБА.

Материалы по теме
Президент Единой лиги Кущенко: по качеству баскетбола мы вторые в Европе
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android