Президент Единой лиги Кущенко обозначил позицию по вопросу лимита легионеров в турнире

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко обозначил позицию по вопросу введения лимита на участие легионеров в турнире.

«Мы свою позицию формулировали неоднократно. Неоткуда нам взять столько российских игроков уровня Андрея Кириленко или Алексея Шведа, чтобы сохранить в Единой лиге качественный баскетбол. Необходим микс с иностранцами.

В то же время при нынешнем лимите у россиян достаточно вариантов, чтобы добыть себе игровое время. И что мы видим? По-прежнему востребованы ветераны — возрастные, уже за 35 лет Вячеслав Зайцев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и другие. Почему? Им так и не появилось замены. Хотя шансов предоставлено полно. Значит, где-то недорабатывает система подготовки резерва. Единая лига не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».