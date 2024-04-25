Реклама
Рекламодатель: ООО «БК «ПАРИ»
2Ranyn4WFax
Фрибет 3К
Матч-центр Новости Топ-матчи Билеты Видео Чемп.Турниры
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Президент Единой лиги Кущенко обозначил позицию по вопросу лимита легионеров в турнире

Президент Единой лиги Кущенко обозначил позицию по вопросу лимита легионеров в турнире
Аудио-версия:
Комментарии

Президент Единой лиги ВТБ Сергей Кущенко обозначил позицию по вопросу введения лимита на участие легионеров в турнире.

«Мы свою позицию формулировали неоднократно. Неоткуда нам взять столько российских игроков уровня Андрея Кириленко или Алексея Шведа, чтобы сохранить в Единой лиге качественный баскетбол. Необходим микс с иностранцами.

В то же время при нынешнем лимите у россиян достаточно вариантов, чтобы добыть себе игровое время. И что мы видим? По-прежнему востребованы ветераны — возрастные, уже за 35 лет Вячеслав Зайцев, Никита Курбанов, Андрей Воронцевич и другие. Почему? Им так и не появилось замены. Хотя шансов предоставлено полно. Значит, где-то недорабатывает система подготовки резерва. Единая лига не обязана развивать молодых игроков. Мы должны предлагать болельщику качественный баскетбол», — сказал Кущенко в интервью изданию «Российская газета».

Материалы по теме
Президент Единой лиги Кущенко ответил на вопрос о потенциальных новичках в турнире
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2024
Приложение для Android