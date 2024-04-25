«Майами» установил клубный рекорд в матче плей-офф НБА с «Бостоном»

На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 101:111 в пользу гостей.

В этом матче «Майами» установили новый клубный рекорд в рамках плей-офф НБА, исполнив успешно 23 трёхочковых броска за игру. Больше всех успешных попыток было реализовано у защитника гостей Тайлера Хирроу, который исполнил 6 из 11 бросков.

Отметим, самым результативными игроками стали форвард хозяев Джейсон Тейтум и лёгкий форвард Джейлен Браун, в активе которых 33 и 28 очков соответственно. У «Майами» отличились защитник Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо, оформившие дабл-дабл. На счету Хирроу 24 очка и 14 передач. Адебайо набрал 21 очко и совершил 10 подборов.

Счёт в серии стал 1-1. Третья игра серии состоится в Майами 28 апреля в 1:00 мск.