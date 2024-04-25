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«Майами» установил клубный рекорд в матче плей-офф НБА с «Бостоном»

«Майами» установил клубный рекорд в матче плей-офф НБА с «Бостоном»
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На площадке «Ти-Ди Гарден» завершился второй матч серии 1/4 финала плей-офф Восточной конференции Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) между «Бостон Селтикс» и «Майами Хит». Счёт встречи — 101:111 в пользу гостей.

НБА - плей-офф . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 02:00 МСК
Бостон Селтикс
Бостон
Окончен
101 : 111
Майами Хит
Майами
Бостон Селтикс: Браун - 33, Тейтум - 28, Уайт - 13, Холидэй - 9, Порзингис - 6, Хозер - 6, Хорфорд - 6, Притчард, Бриссетт, Тиллман, Уолш, Спрингер, Михайлюк, Кета
Майами Хит: Хироу - 24, Адебайо - 21, Мартин - 21, Жакез-мл. - 14, Йович - 11, Хайсмит - 9, Робинсон - 6, Райт - 5, Робинсон, Брайант, Лав, Миллз

В этом матче «Майами» установили новый клубный рекорд в рамках плей-офф НБА, исполнив успешно 23 трёхочковых броска за игру. Больше всех успешных попыток было реализовано у защитника гостей Тайлера Хирроу, который исполнил 6 из 11 бросков.

Отметим, самым результативными игроками стали форвард хозяев Джейсон Тейтум и лёгкий форвард Джейлен Браун, в активе которых 33 и 28 очков соответственно. У «Майами» отличились защитник Тайлер Хирроу и Бэм Адебайо, оформившие дабл-дабл. На счету Хирроу 24 очка и 14 передач. Адебайо набрал 21 очко и совершил 10 подборов.

Счёт в серии стал 1-1. Третья игра серии состоится в Майами 28 апреля в 1:00 мск.

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