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Панатинаикос — Маккаби Тель-Авив. Прямая трансляция
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21:15 Мск
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Евролига: расписание матчей 1/4 финала 25 апреля

Евролига: расписание матчей 1/4 финала 25 апреля
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Сегодня, 25 апреля, состоится два матча 1/4 финала Евролиги. «Панатинаикос» на своей площадке встретится с израильским «Маккаби», а «Реал» Мадрид примет «Басконию».

Евролига. Календарь
Евролига. Сетка плей-офф

Первая встреча игрового дня в Афинах стартует в 21:15 по московскому времени.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 21:15 МСК
Панатинаикос
Афины, Греция
Не начался
Маккаби Тель-Авив
Тель-Авив, Израиль
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Реал» и «Баскония» начнут в 22:00.

Евролига . 1/4 финала. 2-й матч
25 апреля 2024, четверг. 22:00 МСК
Реал Мадрид
Мадрид, Испания
Не начался
Баскония
Витория, Испания
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

Напомним, команды уже провели по одному матчу. «Маккаби» переиграл «Панатинаикос» со счётом 91:87, а «Реал» оказался сильнее «Басконии» со счётом 90:74.

Вчера состоялись первые встречи других четвертьфиналов — «Монако» в овертайме обыграл «Фенербахче» (95:91), а «Олимпиакос» взял победу в матче с «Барселоной» (77:75).

«Финал четырёх» турнира пройдёт в Берлине (Германия) с 24 по 26 мая. Действующим победителем соревнований является «Реал» Мадрид.

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